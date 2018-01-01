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Супряга: В Европу мне еще слишком рано

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Динамо представило Владислава Супрягу в качестве своего игрока.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
Фк Динамо Киев

Нападающий Владислав Супряга ответил на вопросы журналистов во время представления Динамо новичков и прокомментировал выбор игрового номера и перспективе игры в Европе.

"Во-первых, это была моя мечта – попасть в Динамо. 

Почему выбрал 89-й номер? Я должен был дебютировать за Днепр в первой лиге, но матч сорвался и я поставил цель, что дебютирую в премьер-лиге под этим номером.

В Европу мне еще слишком рано, я молод, пока хочу попробовать себя здесь", – сказал Супряга на пресс-конференции. 

Ранее Супряга объяснил, почему выбрал Динамо.

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Теги: Владислав Супряга, Динамо, чемпионат Украины по футболу
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