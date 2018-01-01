Супряга: В Европу мне еще слишком рано
Динамо представило Владислава Супрягу в качестве своего игрока.
Нападающий Владислав Супряга ответил на вопросы журналистов во время представления Динамо новичков и прокомментировал выбор игрового номера и перспективе игры в Европе.
"Во-первых, это была моя мечта – попасть в Динамо.
Почему выбрал 89-й номер? Я должен был дебютировать за Днепр в первой лиге, но матч сорвался и я поставил цель, что дебютирую в премьер-лиге под этим номером.
В Европу мне еще слишком рано, я молод, пока хочу попробовать себя здесь", – сказал Супряга на пресс-конференции.
Ранее Супряга объяснил, почему выбрал Динамо.
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