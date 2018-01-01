Динамо представило новичков

Столичный клуб представил Владислава Супрягу и Витора Буэно.

В понедельник, 13 августа, Динамо представило еще двух своих новичков - Владислава Супрягу и Витора Буэно.

Александр Хацкевич и Витор Буэно

Первый заключил 5-летнее соглашение с "бело-синими", а Буэно будет играть в киевском клубе на правах аренды в течение двух лет.

Презентация футболистов состоялась на тренировочной базе Динамо в Конча-Заспе.

Напомним, во вторник, 14 августа, Динамо встретится со Славией в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Следить за онлайн трансляцией матча Динамо - Славия можно на нашем сайте.

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