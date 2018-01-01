Жилмар: водку не люблю, а вот украинская кухня мне по душе

Главный тренер Львова рассказал о получении гражданства, а также о своих вкусовых предпочтениях.

Главный тренер новичка УПЛ Львова рассказал о возможном получении украинского гражданства, а также рассказал о своих вкусовых предпочтениях.

“У меня есть огромное желание получить украинское гражданство, и я активно занимаюсь этим вопросом. Украина – мой второй дом.

На счет кухни. Я обожаю борщ, и чтоб побольше сала на столе. Хотя, в целом, я ем все. Водку не люблю, а вот украинская кухня мне по душе. Мой друг, Харрисон Омоко, который играл за Динамо, как-то сказал, что я не бразилец, а украинец. Его очень удивляло, что я ем столько сала”,- приводит слова Жилмара segodnya.ua.

Напомним, что в последнем туре львовяне сыграли в ничью с донецким Олмпиком 1:1. На нашем сайте доступны видео голов и обзор поединка.

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