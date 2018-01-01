Мариуполь подписал финалиста Лиги Европы

Контракт рассчитан до конца сезона.

Мариуполь подписал контракт с экс-игроком Динамо Валерием Федорчуком.

Соглашение с центральным полузащитником рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Федорчук начал в составе Вереса, за который провел 9 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами, а уже весной отправился в Ригу, где в семи матчах также забил один мяч.

Отметим, что украинец является финалистом Лиги Европы в составе Днепра. Уже в этот четверг, 16 августа, его опыт может помочь команде в ответной встрече против Бордо.

Напомним, что первый матч завершился поражением “азовцев” со счетом 1:3.

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