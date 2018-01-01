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Динамо интересуется скандальным нигерийским форвардом - СМИ

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Конкуренцию за форварда Вентспилса Динамо ведет со Спартаком.
Аделеке Акиньеми
Аделеке Акиньеми
tvnet.lv

Нигерийский нападающий латвийского Вентспилса Аделеке Акиньеми может перебраться в киевское Динамо, сообщает allnigeriasoccer.com.

20-летний нигерийский форвард в данный момент находится в эпицентре скандала – игрок сбежал из Вентспилса, объясняя это угрозами со стороны руководства клуба.

В ближайшее время Акиньеми должен вернуться в расположение команды и решить вопрос со своим будущим.

Вентспилс предлагает нигерийцу новый контракт, но без прописанной клаусулы, что не устраивает игрока, который уже решил покинуть Латвию. Сообщается, что на нигерийца претендуют киевское Динамо и москвоский Спартак.

Акиньеми являтся лидером атаки Вентспилса, за который сыграл 51 матч во всех турнирах, забил 37 голов.

Напомним, ранее Динамо подписало пятилетний контракт с Владиславом Супрягой.

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Теги: Динамо Киев, трансфер, чемпионат Украины
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