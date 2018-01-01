Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марлос стал лучшим игроком тура в УПЛ

Комментариев: 0
Игрок Шахтера отличился голом в матче против Ворсклы.
Марлос
Марлос
ФК Шахтер

Экспертная группа определила лучшего игрока четвертого туру чемпионата Украины. Согласно решению, им стал полузащитник Шахтера Марлос.

В матче против Ворсклы украинец бразильского происхождения отметился голом.

В составе экспертной группы были: Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Решение и лучшем игроке четвертого тура принимали без учета перенесенного матча Мариуполь - Динамо, который состоится 26 сентября.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Марлос, Шахтер, чемпионат Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь