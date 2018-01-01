Марлос стал лучшим игроком тура в УПЛ

Игрок Шахтера отличился голом в матче против Ворсклы.

Экспертная группа определила лучшего игрока четвертого туру чемпионата Украины. Согласно решению, им стал полузащитник Шахтера Марлос.

В матче против Ворсклы украинец бразильского происхождения отметился голом.

В составе экспертной группы были: Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Решение и лучшем игроке четвертого тура принимали без учета перенесенного матча Мариуполь - Динамо, который состоится 26 сентября.

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