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Игрок Зари опубликовал жуткое фото зашитого глаза

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Игорю Харатину победный матч дался ценой травмы.
Игорь Харатин
Игорь Харатин
ФК Заря Луганск

Полузащитник луганской Зари Игорь Харатин стал автором победного гола своей команды в матче чемпионата Украины с Карпатами. 

После матча Харатин опубликовал фото, какой ценой ему далась победа в этом матче - Харатину нанесли несколько швов на веки.

Ранее Ибрагимович опубликовал жуткое фото своего колена после операции.

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Теги: Игорь Харатин, Заря
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