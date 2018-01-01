Игрок Зари опубликовал жуткое фото зашитого глаза

Игорю Харатину победный матч дался ценой травмы.

Полузащитник луганской Зари Игорь Харатин стал автором победного гола своей команды в матче чемпионата Украины с Карпатами.

После матча Харатин опубликовал фото, какой ценой ему далась победа в этом матче - Харатину нанесли несколько швов на веки.

Ранее Ибрагимович опубликовал жуткое фото своего колена после операции.

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