Игрок Зари опубликовал жуткое фото зашитого глаза
Игорю Харатину победный матч дался ценой травмы.
Полузащитник луганской Зари Игорь Харатин стал автором победного гола своей команды в матче чемпионата Украины с Карпатами.
После матча Харатин опубликовал фото, какой ценой ему далась победа в этом матче - Харатину нанесли несколько швов на веки.
Ранее Ибрагимович опубликовал жуткое фото своего колена после операции.
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