Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский: Над исполнением штрафных начал работать только в Генке

Комментариев: 0
Украинец признался, что никогда не считал себя мастером штрафных ударов.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский отлично начал сезон, забив пять голов в пяти матчах. Большую часть из них Малиновский забил прямыми ударами со штрафного, но мастером в этом компоненте он себя не считает.

"Я никогда не считал себя специалистом по штрафным ударам. В молодежной академии Шахтера я был слишком робок, что претендовать на исполнение штрафных, в Заре пробил несколько раз, но только в Генке я начал серьезно работать над этим компонентом", - отметил Малиновский.

"В прошлом сезоне я пытался исполнять штрафные на силу, но забивал редко, потому что такими ударами вы редко можете удивить вратаря. Я проанализировал свои штрафные и пришел к выводу, что нужно немного скорректировать свой удар, выбрать баланс между силой удара и техникой исполнения.

Думаю, идеальный штрафной состоит из 50% твоего мастерства, а также 50% уверенности – без доверия тренера и партнеров, без уверенности в себе игрок никогда не забьет", - поделился своим мнением Малиновский.

Смотрите, как Малиновский забил в последнем матче своего Генка.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Руслан Малиновский, Генк, чемпионат Бельгии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь