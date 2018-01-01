Малиновский: Над исполнением штрафных начал работать только в Генке

Украинец признался, что никогда не считал себя мастером штрафных ударов.

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский отлично начал сезон, забив пять голов в пяти матчах. Большую часть из них Малиновский забил прямыми ударами со штрафного, но мастером в этом компоненте он себя не считает.

"Я никогда не считал себя специалистом по штрафным ударам. В молодежной академии Шахтера я был слишком робок, что претендовать на исполнение штрафных, в Заре пробил несколько раз, но только в Генке я начал серьезно работать над этим компонентом", - отметил Малиновский.

"В прошлом сезоне я пытался исполнять штрафные на силу, но забивал редко, потому что такими ударами вы редко можете удивить вратаря. Я проанализировал свои штрафные и пришел к выводу, что нужно немного скорректировать свой удар, выбрать баланс между силой удара и техникой исполнения.

Думаю, идеальный штрафной состоит из 50% твоего мастерства, а также 50% уверенности – без доверия тренера и партнеров, без уверенности в себе игрок никогда не забьет", - поделился своим мнением Малиновский.

Смотрите, как Малиновский забил в последнем матче своего Генка.

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