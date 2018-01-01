Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Селезнев забил Бешикташу

Комментариев: 0
Гол украинского нападающего не помог команде взять очки в стартовом туре чемпионата.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев

Форвард Акхисара Евгений Селезнев забил гол в матче с Бешикташем в чемпионате Турции.

Селезнев провел на поле полный матч. При счете 0:2 на 56-й минуте украинец забил единственный гол своей команды во встрече.

Селезнев отмечается голом во втором матче подряд. Во встрече за Суперкубок Турции он забил Галатасараю с игры и в серии пенальти.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Акхисар, Евгений Селезнев, Турция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь