Селезнев забил Бешикташу

Гол украинского нападающего не помог команде взять очки в стартовом туре чемпионата.

Форвард Акхисара Евгений Селезнев забил гол в матче с Бешикташем в чемпионате Турции.

Селезнев провел на поле полный матч. При счете 0:2 на 56-й минуте украинец забил единственный гол своей команды во встрече.

Селезнев отмечается голом во втором матче подряд. Во встрече за Суперкубок Турции он забил Галатасараю с игры и в серии пенальти.

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