Береза: Супрягой интересовались Аякс и Ман Сити, но нас не устроила сумма

Юрий Береза расскрыл подробности трансфера 18-летнего форварда в Динамо.

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза рассказал о продаже Владислава Супряги в киевское Динамо.

"Во время переговоров Супряга засомневался в моей честности. Но я ему сказал: "Если ты хочешь – пожалуйста".

Одним из основных моментов перехода Владислава в Динамо - это его девушка. Для меня же на сегодняшний день самым главным было желание Супряги.

6 млн евро? Я не буду говорить о сумме его трансфера. Она больше. Супрягой интересовались Аякс и Манчестер Сити, но суммы, которые они предлагали, нас не устраивали. В случае перепродажи Супряги СК Днепр-1 получит 50 процентов", - сказал Береза в интервью Профутбол.

Напомним, что контракт с Супрягой подписан на пять лет. В прошлом сезоне 18-летний нападающий провел за Днепр-1 28 матчей, забив 7 голов.

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