Турнирная таблица УПЛ: Александрия вышла в единоличные лидеры
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины сезона 2018/19.
Представляем вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины-2018/19:
#
|Команда
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|4
|4
|0
|0
|6:0
|12
|2.
|Шахтер
|4
|3
|0
|1
|9:2
|9
|3.
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|3:0
|9
|4.
|Заря
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|5.
|Олимпик
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|6.
|Черноморец
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|7.
|Львов
|4
|1
|1
|2
|3:3
|4
|8.
|Карпаты
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|9.
|Десна
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|10.
|Мариуполь
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|11.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|12.
|Арсенал-Киев
|4
|0
|0
|4
|1:8
|0
И – игры, П – победы, Н – ничьи, П – поражения, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил