iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины сезона 2018/19.

Представляем вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины-2018/19:

# Команда И B Н П Г О 1. Александрия 4 4 0 0 6:0 12 2. Шахтер 4 3 0 1 9:2 9 3. Динамо 3 3 0 0 3:0 9 4. Заря 4 2 1 1 4:3 7 5. Олимпик 4 1 2 1 5:5 5 6. Черноморец 3 1 1 1 3:3 4 7. Львов 4 1 1 2 3:3 4 8. Карпаты 4 1 1 2 3:5 4 9. Десна 3 1 0 2 4:5 3 10. Мариуполь 3 1 0 2 4:7 3 11. Ворскла 4 1 0 3 2:6 3 12. Арсенал-Киев 4 0 0 4 1:8 0

И – игры, П – победы, Н – ничьи, П – поражения, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

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