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Турнирная таблица УПЛ: Александрия вышла в единоличные лидеры

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iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины сезона 2018/19.
Турнирная таблица чемпионата Украины
Турнирная таблица чемпионата Украины

Представляем вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины-2018/19:

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КомандаИBНПГО
1.Александрия44006:012
2.Шахтер43019:29
3.Динамо33003:09
4.Заря42114:37
5.Олимпик41215:55
6.Черноморец31113:34
7.Львов41123:34
8.Карпаты41123:54
9.Десна31024:53
10.Мариуполь31024:73
11.Ворскла41032:63
12.Арсенал-Киев40041:80

И – игры, П – победы, Н – ничьи, П – поражения, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.

1-й тур
2-й тур
3-й тур
4-й тур

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Теги: чемпионат Украины, турнирная таблица, упл
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