Турнирная таблица УПЛ: лидеры сохранили свои позиции
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины сезона-2018/19.
Вашему вниманию турнирная таблица чемпионата Украины-2018/19:
#
|Команда
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Шахтер
|12
|10
|1
|1
|31:6
|31
|2
|Динамо
|12
|9
|2
|1
|15:4
|29
|3
|Александрия
|12
|8
|1
|3
|18:11
|25
|4
|Ворскла
|12
|6
|0
|6
|11:14
|18
|5
|Мариуполь
|12
|5
|2
|5
|16:19
|17
|6
|Олимпик
|12
|4
|3
|5
|15:18
|15
|7
|Заря
|12
|3
|5
|4
|14:12
|14
|8
|Львов
|12
|3
|5
|4
|11:13
|14
|9
|Десна
|12
|4
|1
|7
|12:17
|13
|10
|Карпаты
|12
|2
|4
|6
|12:20
|10
|11
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|9:16
|9
|12
|Арсенал-Киев
|12
|2
|1
|9
|7:21
|7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.
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