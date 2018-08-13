Турнирная таблица УПЛ: лидеры сохранили свои позиции

iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины сезона-2018/19.

Вашему вниманию турнирная таблица чемпионата Украины-2018/19:

# Команда И B Н П Г О 1 Шахтер 12 10 1 1 31:6 31 2 Динамо 12 9 2 1 15:4 29 3 Александрия 12 8 1 3 18:11 25 4 Ворскла 12 6 0 6 11:14 18 5 Мариуполь 12 5 2 5 16:19 17 6 Олимпик 12 4 3 5 15:18 15 7 Заря 12 3 5 4 14:12 14 8 Львов 12 3 5 4 11:13 14 9 Десна 12 4 1 7 12:17 13 10 Карпаты 12 2 4 6 12:20 10 11 Черноморец 12 2 3 7 9:16 9 12 Арсенал-Киев 12 2 1 9 7:21 7

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.

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