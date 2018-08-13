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Турнирная таблица УПЛ: лидеры сохранили свои позиции

Комментариев: 7
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата Украины сезона-2018/19.
УПЛ: турнирная таблица
УПЛ: турнирная таблица
ФК Динамо Киев

Вашему вниманию турнирная таблица чемпионата Украины-2018/19:

#
КомандаИBНПГО
1Шахтер12101131:631
2Динамо1292115:429
3Александрия 1281318:1125
4Ворскла1260611:1418
5Мариуполь1252516:1917
6Олимпик1243515:1815
7Заря1235414:1214
8Львов1235411:1314
9Десна1241712:1713
10Карпаты1224612:2010
11Черноморец122379:169
12Арсенал-Киев122197:217

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.

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Теги: чемпионат Украины по футболу, турнирная таблица, УПЛ, футбол, Шахтер, Динамо Киев, Александрия, Черноморец, Заря, Олимпик, Ворскла, Десна, Карпаты, ФК Львов, Мариуполь, Арсенал-Киев
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  03.09.2018, 18:44
Оценка:  0
гость
это писец меньше киевлян забил только арсенал.
гость  (аноним)  03.09.2018, 11:01
Оценка:  0
гость
Эво как бомбит у мусоров. Мусора сосать. Вы - говно,как и ваш сраный мусорской дыркоклуб
гость  (аноним)  18.08.2018, 23:00
Оценка:  0
гость
Катилин нах уй пошла шмара колорасдкая!
гость  (аноним)  18.08.2018, 22:59
Оценка:  +1
гость
спорим теперь колоралский пи дар адми раздела спорт теперь не будет выкладывать таблицу чемпионата пока ФКДК с первого места не уйдет?)))))
гость  (аноним)  13.08.2018, 14:25
Оценка:  +1
гость
хахах козломрдый модер раздела спорт как всегда в своем репертуаре когда Динамо на вепрвом месте так годами не показывает таблицу как типа ФКДК на 3м ( а реально на первом) так сразу вот таблица смотрите сенсация))))
Катилин    18.08.2018, 18:28
Оценка:  -2
Катилин
Чувак, ты болен, тебе на Фрунзе уже давно пора выезжать, с вещами. Ну или Глеваху.
Peyot    20.08.2018, 08:14
Оценка:  +2
Peyot
человек правду написал. в разделе спорт модер явный фанат узкого мира. а ты хоть бы акаунт сменил перед тем как писать у тебя здесь ава тарка палевная.
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