Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Малиновский забил очередной шедевр за Генк

Комментариев: 0
Украинец забивает в пятом матче подряд.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
twitter.com/KRCGenkofficial

Украинский полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский в матче третьего тура чемпионата Бельгии своего клуба против Остенде остался в запасе.

Украинец появился на поле лишь на 54-й минуте, но это не помешало Руслану продолжить свою голевую серию. На 85-й минуте Малиновский забил дальним ударом.

Это пятый гол Малиновского в пяти официальных матчах в составе бельгийского клуба.

Смотрите, как Малиновский забил в Лиге Европы.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Руслан Малиновский, Генк, чемпионат Бельгии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь