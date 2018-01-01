Малиновский забил очередной шедевр за Генк
Украинец забивает в пятом матче подряд.
Украинский полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский в матче третьего тура чемпионата Бельгии своего клуба против Остенде остался в запасе.
Украинец появился на поле лишь на 54-й минуте, но это не помешало Руслану продолжить свою голевую серию. На 85-й минуте Малиновский забил дальним ударом.
Это пятый гол Малиновского в пяти официальных матчах в составе бельгийского клуба.
Смотрите, как Малиновский забил в Лиге Европы.
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