Малиновский забил очередной шедевр за Генк

Украинец забивает в пятом матче подряд.

Украинский полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский в матче третьего тура чемпионата Бельгии своего клуба против Остенде остался в запасе.

Украинец появился на поле лишь на 54-й минуте, но это не помешало Руслану продолжить свою голевую серию. На 85-й минуте Малиновский забил дальним ударом.

Это пятый гол Малиновского в пяти официальных матчах в составе бельгийского клуба.

Смотрите, как Малиновский забил в Лиге Европы.

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