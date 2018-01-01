Ярмоленко дебютировал за Вест Хэм в официальном матче

Украинец вышел на замену в матче первого тура АПЛ.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко дебютировал в составе Вест Хэма в матче 1-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля.

Украинец вышел на замену во втором тайме. На 67-й минуте он заменил Марко Арнаутовича.

Удачным дебютом выход Андрея не назовешь - Вест Хэм проиграл Ливерпулю со счетом 0:4.

Ранее журнал FourFourTwo назвал Ярмоленко – среди самых бессмысленных трансферов лета.

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