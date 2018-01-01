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Ярмоленко дебютировал за Вест Хэм в официальном матче

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Украинец вышел на замену в матче первого тура АПЛ.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
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Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко дебютировал в составе Вест Хэма в матче 1-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля.

Украинец вышел на замену во втором тайме. На 67-й минуте он заменил Марко Арнаутовича.

Удачным дебютом выход Андрея не назовешь - Вест Хэм проиграл Ливерпулю со счетом 0:4. 

Ранее журнал FourFourTwo назвал Ярмоленко – среди самых бессмысленных трансферов лета.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Вест Хэм, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, Андрей Ярмоленко
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