Яркие фото девушки Супряги, которая привела его в Динамо

Девушка учится в Киеве и мечтает о карьере модели.

Президент Днепра-1 Юрий Береза рассказал, что в переходе Владислава Супряги есть большая доля девушки игрока – Даши Савиной.

18-летняя красотка учится в киевском университете, в прошлом занималась бально-спортивными танцами, а сейчас мечтает об успешной модельной карьере.

Напомним, что контракт с Супрягой подписан на пять лет. В прошлом сезоне 18-летний нападающий провел за Днепр-1 28 матчей, забив 7 голов.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может продолжить карьеру в польском гранде.

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