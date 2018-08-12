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Яркие фото девушки Супряги, которая привела его в Динамо

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Девушка учится в Киеве и мечтает о карьере модели.
Яркие фото девушки Супряги, которая привела его в Динамо
instagram.com

Президент Днепра-1 Юрий Береза рассказал, что в переходе Владислава Супряги есть большая доля девушки игрока – Даши Савиной.

18-летняя красотка учится в киевском университете, в прошлом занималась бально-спортивными танцами, а сейчас мечтает об успешной модельной карьере.

Напомним, что контракт с Супрягой подписан на пять лет. В прошлом сезоне 18-летний нападающий провел за Днепр-1 28 матчей, забив 7 голов.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может продолжить карьеру в польском гранде.

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Теги: футбол, Динамо, Владислав Супряга
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  12.08.2018, 16:29
Оценка:  -1
гость
Для нее ничего не светит.........
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