МФК Николаев уступил Ингульцу в стартовом туре украинского первенства.

Николаев неудачно стартовал в сезоне-2018/19, потерпев поражение от Ингульца со счетом 0:2.

Накануне поединка "корабелы" опубликовали видео в социальной сети Twitter, на котором показали как добирались до Петрово.

Как говорится, дороги – наше все!

Ехали на матч с ветерком 💨 Ингулец, мы тебя любим! pic.twitter.com/Y5M5TWt5hG — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) August 11, 2018

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