Ехали с ветерком: как Николаев добирался по бездорожью на матч с Ингульцом
МФК Николаев уступил Ингульцу в стартовом туре украинского первенства.
Николаев неудачно стартовал в сезоне-2018/19, потерпев поражение от Ингульца со счетом 0:2.
Накануне поединка "корабелы" опубликовали видео в социальной сети Twitter, на котором показали как добирались до Петрово.
Как говорится, дороги – наше все!
Ехали на матч с ветерком 💨 Ингулец, мы тебя любим! pic.twitter.com/Y5M5TWt5hG— MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) August 11, 2018
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил