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Ехали с ветерком: как Николаев добирался по бездорожью на матч с Ингульцом

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МФК Николаев уступил Ингульцу в стартовом туре украинского первенства.
МФК Николаев
МФК Николаев
mfc.mk.ua

Николаев неудачно стартовал в сезоне-2018/19, потерпев поражение от Ингульца со счетом 0:2.

Накануне поединка "корабелы" опубликовали видео в социальной сети Twitter, на котором показали как добирались до Петрово.

Как говорится, дороги – наше все!

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Теги: футбол, МФК Николаев, Ингулец, Первая лига, чемпионат Украины по футболу, вне игры, видео
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