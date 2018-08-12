Береза о переходе Супряги в Динамо: Женщины побуждают нас на подвиги
Президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал трансфер Владислава Супряги в Динамо.
"Это была его личная позиция. Это был основной момент продажи. Влад попросил меня, у него там "семейные обстоятельства". Он захотел перейти в Киев.
Знаете, повсюду в таких моментах всегда ищите женщину. Они нас побуждают на победы, подвиги и на переходы. Женская составляющая в переходе Супряги была важной.
Наверное, впервые для города на Днепре сложились звезды так, что в переходе игрока есть 3 составляющих: 1) позиция игрока; 2) позиция владельца клуба; 3) позиция клуба, который пытается купить игрока.
Когда все эти 3 составляющие становятся в одну линию, тогда получается все. В этом трансфере это была больше позиция игрока. Он хотел расти. Есть много моментов, это связано и со сборной.
Могу ли назвать сумму трансфера? О сумме мы сегодня не говорим", - рассказал Береза в интервью Футбол NEWS.
Напомним, что контракт с Супрягой подписан на пять лет. В прошлом сезоне 18-летний нападающий провел за Днепр-1 28 матчей, забив 7 голов.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может продолжить карьеру в польском гранде.
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