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Береза о переходе Супряги в Динамо: Женщины побуждают нас на подвиги

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Президент Днепра-1 рассказал о продаже своего игрока в киевское Динамо.
Юрий Береза
Юрий Береза
dniprograd.org

Президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал трансфер Владислава Супряги в Динамо.

"Это была его личная позиция. Это был основной момент продажи. Влад попросил меня, у него там "семейные обстоятельства". Он захотел перейти в Киев.

Знаете, повсюду в таких моментах всегда ищите женщину. Они нас побуждают на победы, подвиги и на переходы. Женская составляющая в переходе Супряги была важной.

Наверное, впервые для города на Днепре сложились звезды так, что в переходе игрока есть 3 составляющих: 1) позиция игрока; 2) позиция владельца клуба; 3) позиция клуба, который пытается купить игрока.

Когда все эти 3 составляющие становятся в одну линию, тогда получается все. В этом трансфере это была больше позиция игрока. Он хотел расти. Есть много моментов, это связано и со сборной.

Могу ли назвать сумму трансфера? О сумме мы сегодня не говорим", - рассказал Береза в интервью Футбол NEWS.

Напомним, что контракт с Супрягой подписан на пять лет. В прошлом сезоне 18-летний нападающий провел за Днепр-1 28 матчей, забив 7 голов.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может продолжить карьеру в польском гранде.

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Теги: футбол, Динамо, Владислав Супряга
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.08.2018, 14:47
Оценка:  0
гость
А че этот мужик на фото Фатбулист...
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