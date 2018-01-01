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Ярмоленко: Борщ – любимая еда

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Вест Хэм продолжает знакомиться с украинским новичком команды.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко ответил на вопросы пресс-службы Вест Хэма.

"Борщ – любимая еда. Это украинское блюдо. Это – суп.

Что я люблю смотреть? Комедийные шоу".

Также футболист назвал свою пятерку лучших игроков всех времен: "Роналдиньо, Зеедорф, Шевченко, Тимощук, Шовковский".

"Любимый игрок в истории "молотобойцев"? Думаю, что Паоло Ди Канио".

Отметим, что Андрей Ярмоленко может дебютировать в АПЛ уже в матче 1-го тура против Ливерпуля.

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, АПЛ, чемпионат Англии по футболу
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