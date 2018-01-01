Ярмоленко: Борщ – любимая еда
Вест Хэм продолжает знакомиться с украинским новичком команды.
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко ответил на вопросы пресс-службы Вест Хэма.
"Борщ – любимая еда. Это украинское блюдо. Это – суп.
Что я люблю смотреть? Комедийные шоу".
Также футболист назвал свою пятерку лучших игроков всех времен: "Роналдиньо, Зеедорф, Шевченко, Тимощук, Шовковский".
"Любимый игрок в истории "молотобойцев"? Думаю, что Паоло Ди Канио".
Отметим, что Андрей Ярмоленко может дебютировать в АПЛ уже в матче 1-го тура против Ливерпуля.
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