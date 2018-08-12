Алло, Шпиля? Милевский с бокалом шампанского уволил тренера Динамо-Брест

Украинец поглумился над отставкой Алексея Шпилевского.

Артем Милевский отреагировал на отставку главного тренера Динамо-Брест Алексея Шпилевского.

Украинец опубликовал пост в социальной сети Instagram, сопроводив его следующим комментарием:

"Алло, Шпиля? (Шпилевский – прим. ред.) Я тебя еще утром уволил. Брест люблю вас, удачи".

Отметим, что накануне форвард отдохнул в ночном клубе, где также обращался к уже экс-наставнику брестской команды.

Напомним, руководитель тренерского штаба Динамо-Брест Алексей Шпилевский уволен со своей должности. Причина – неудовлетворительные результаты команды.

Ранее Артем Милевский заявил, что человек не может возглавлять клуб в 30 лет и творить такие вещи.

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