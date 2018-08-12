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Алло, Шпиля? Милевский с бокалом шампанского уволил тренера Динамо-Брест

Комментариев: 2
Украинец поглумился над отставкой Алексея Шпилевского.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010

Артем Милевский отреагировал на отставку главного тренера Динамо-Брест Алексея Шпилевского.

Украинец опубликовал пост в социальной сети Instagram, сопроводив его следующим комментарием:

"Алло, Шпиля? (Шпилевский – прим. ред.) Я тебя еще утром уволил. Брест люблю вас, удачи".

Отметим, что накануне форвард отдохнул в ночном клубе, где также обращался к уже экс-наставнику брестской команды.

Напомним, руководитель тренерского штаба Динамо-Брест Алексей Шпилевский уволен со своей должности. Причина – неудовлетворительные результаты команды.

Ранее Артем Милевский заявил, что человек не может возглавлять клуб в 30 лет и творить такие вещи.

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Теги: футбол, Динамо-Брест, Артем Милевский, фото, вне игры
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  12.08.2018, 10:40
Оценка:  -1
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  12.08.2018, 10:17
Оценка:  -1
гость
Миля, Динамо Киев ждет тебя, добро пожаловать!
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