УПЛ: Шахтер разгромил Ворсклу, уступая в первом тайме

"Горняки" пропустили первыми, но отыгрались.

В четвертом туре чемпионата Украины донецкий Шахтер на своем поле принимал полтавскую Ворсклу. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "горняков". Голом и двумя ассистами отметился экс-игрок Динамо Жуниор Мораес.

Счет в матче открыли полтавчане - на 25-й минуте встречи голом отметился Шарпар с передачи Ребенка.

В начале второго тайма Марлос сравнял счет, а уже скоро "горняки" вышли вперед. Кроме Марлоса, голами отметились Жуниор Мораес, Тарас Степаненко и Давид Хочолава.

Чемпионат Украины, 4-й тур

Шахтер - Ворскла - 4:1

Голы: Шарпар (25) - Марлос (50) Степаненко (59), Хочолава (62) Мораес (74)

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