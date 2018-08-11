Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Веллингтон Нем впервые за два года попал в основу Шахтера

Комментариев: 1
Бразилец - в стартовом составе матча против Ворсклы.
Веллингтон Нем
Веллингтон Нем
ФК Шахтер

Веллингтон Нем вышел в стартовом составе Шахтера на матч против Ворсклы.

Бразилец попал в основу "горняков" впервые за два года.

Предыдущий раз был 12 августа 2016 года, когда Шахтер играл с Карпатами и одержал победу со счетом 3:2. Тогда Веллингтон был заменен в перерыве встречи.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Веллингтон Нем, Шахтер, Ворскла, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  11.08.2018, 21:03
Оценка:  0
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь