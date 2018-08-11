Веллингтон Нем впервые за два года попал в основу Шахтера
Бразилец - в стартовом составе матча против Ворсклы.
Веллингтон Нем вышел в стартовом составе Шахтера на матч против Ворсклы.
Бразилец попал в основу "горняков" впервые за два года.
Предыдущий раз был 12 августа 2016 года, когда Шахтер играл с Карпатами и одержал победу со счетом 3:2. Тогда Веллингтон был заменен в перерыве встречи.
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