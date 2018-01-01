Шахтер запустил бесплатные занятия футболом в девятом по счету городе Украины

10 августа в Зеленодольске Днепропетровской области стартовал проект детского массового футбола "Давай, играй!".

10 августа в Зеленодольске Днепропетровской области стартовал проект детского массового футбола "Давай, играй!".

Мечты сбываются

Shakhtar Social реализует проект "Давай, играй!", на который планируется в 2018 году направить 7,6 миллиона гривен.

Возможность бесплатно заниматься футболом в рамках проекта получили более сотни детей города в возрасте от 7 до 12 лет. Тренировки на синтетической площадке будут проходить три раза в неделю. Shakhtar Social обеспечит ребят необходимым инвентарем и экипировкой, организует турниры и продолжит готовить тренеров-волонтеров.

Визит Танковского

Гостем мероприятия стал полузащитник Шахтера Вячеслав Танковский:

– Рад присутствовать на запуске проекта "Давай, играй!" в Зеленодольске. Хочу сказать, что здесь хорошие условия и прекрасное поле. Желаю всем юным футболистам добиться отличных результатов!

Танковский принял участие в торжественном открытии площадки и первой тренировке для детей проекта "Давай, играй!".

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