Даниил Карась проведет следующий сезон в стане "канониров".

Арсенал-Киев позаимствовал у соседей еще одного футболиста. Защитник Динамо (U-21) Даниил Карась заявлен на сезон-2018/19 за "канониров".

За новую команду игрок будет выступать под 75-м номером, сообщает dynamomania.com

Ранее сообщалось о том, что Динамо отдало еще четвертых футболистов в аренду Арсеналу-Киев.

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