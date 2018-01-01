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Стало известно, когда Динамо представит Буэно и Супрягу

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Динамо пополнилось еще двумя новичками в летнее межсезонье.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо накануне ответной игры с пражской Славией представит последних двух новичков, который пришли в команду в летнее межсезонье.

В понедельник, 13-го августа, в конференц-зале на тренировочной базе в Конча-Заспе киевляне представят Виторо Буэно и Владислава Супрягу. Представление запланировано после пресс-конференции Александра Хацкевича перед ответным матчем со Славией. Ориентировочное начало – в 16:00.

Напомним, что 18-летний украинец подписал с Динамо полноценный 5-летний контракт. Буэно пришел из бразильского Сантоса на правах двухлетней аренды.

Напомним, что во вторник, 14-го августа, команда Александра Хацкевича предстоит сыграть ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской Славии. Первая встреча в Чехии завершилась вничью – 1:1.

Ранее Игорь Суркис заявил, что Динамо продолжает поиски нового нападающего под основной состав.

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Теги: футбол, Динамо, Витор Буэно, Владислав Супряга
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