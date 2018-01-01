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Милевский после расставания с Динамо-Брест оторвался в ночном клубе

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Артем Милевский продолжает поиски новой команды после ухода из Динамо-Брест.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010

Украинский форвард Артем Милевский недавно покинул Динамо-Брест и в данный момент поддерживает форму индивидуально. 

Футболист отдохнул в ночном клубе, откуда поделился видео в Instagram.

Ранее Артем Милевский заявил, что не был удивлен, когда в Динамо-Брест назначили Диего Марадону на пост председателя правления.

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Теги: футбол, вне игры, Артем Милевский
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