Милевский после расставания с Динамо-Брест оторвался в ночном клубе
Артем Милевский продолжает поиски новой команды после ухода из Динамо-Брест.
Украинский форвард Артем Милевский недавно покинул Динамо-Брест и в данный момент поддерживает форму индивидуально.
Футболист отдохнул в ночном клубе, откуда поделился видео в Instagram.
Ранее Артем Милевский заявил, что не был удивлен, когда в Динамо-Брест назначили Диего Марадону на пост председателя правления.
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