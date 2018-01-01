Олимпик – Львов: видео голов и обзор матча УПЛ

Олимпик и Львов расписали ничью в стартовом матче 4-го тура УПЛ.

Донецкий Олимпик сумел в большинстве лишь вырвать ничью в игре со Львовом в стартовом матче 4-го тура УПЛ.

Олимпик – Львов 1:1

Голы: 0:1 – 68 Адамюк, 1:1 – 86 Пасич.

Олимпик: Крынский – Вакуленко, Кравченко, Гришко, Зубейко – Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Пасич, Ксенз (Пасич, 72) – Дегтярев, Балашов (Трояновский, 66).

Львов: Бандура – Приймак, Воронин, Тейлор, Западня – Аугусто Бруно (Рафаэл Сабино, 46), Каленчук, Адамюк, Волошинович (Мартан, 90), Парамонов – Бруно Дуарте (Панамби, 64).

Предупреждения: Приймак (31), Гришко (61), Зубейко (77), Трояновский (82).

Удаление: Приймак (39).