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Олимпик – Львов: видео голов и обзор матча УПЛ

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Олимпик и Львов расписали ничью в стартовом матче 4-го тура УПЛ.
Олимпик не сумел обыграл Львов
Олимпик не сумел обыграл Львов
ФК Олимпик

Донецкий Олимпик сумел в большинстве лишь вырвать ничью в игре со Львовом в стартовом матче 4-го тура УПЛ.

Олимпик – Львов 1:1

Голы: 0:1 – 68 Адамюк, 1:1 – 86 Пасич.
Олимпик: Крынский – Вакуленко, Кравченко, Гришко, Зубейко – Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Пасич, Ксенз (Пасич, 72) – Дегтярев, Балашов (Трояновский, 66).
Львов: Бандура – Приймак, Воронин, Тейлор, Западня – Аугусто Бруно (Рафаэл Сабино, 46), Каленчук, Адамюк, Волошинович (Мартан, 90), Парамонов – Бруно Дуарте (Панамби, 64).
Предупреждения: Приймак (31), Гришко (61), Зубейко (77), Трояновский (82).
Удаление: Приймак (39).

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Теги: футбол, УПЛ, Олимпик, Львов, видео голов, обзор матча
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