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Суркис: Мы продолжаем искать нападающего

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В летнее межсезонье Динамо может усилиться еще одним форвардом.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Накануне киевское Динамо подписало 5-летний контракт с Владиславом Супрягой, однако президент клуба Игорь Суркис заявил, что поиски нападающего не прекращаются. 

"Да, мы продолжаем искать нападающего, который сразу же, с первых матчей мог бы нас усилить, но, повторюсь, такого, который безболезненно и быстро адаптируется в команде. Штаб Хацкевича вместе с селекционной службой продолжают поиски", – приводит слова Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, что на старте сезона в распоряжении Александра Хацкевича остались Артем Беседин и Назарий Русин. Теперь же к этой паре присоединится 18-летний Супряга.

В летнее межсезонье интерес Динамо приписывали к Исааку Телину и Метею Выдре. Однако первый перебрался на правах аренды в немецкий Байер, а второй предпочел Динамо английский Бернли. 

Ранее Владислав Супряга объяснил, почему выбрал киевское Динамо.

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Теги: футбол, Динамо, Игорь Суркис, Владислав Супряга
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