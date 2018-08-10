Игроки Динамо провели тренировку в боксерском зале
Бурда и Бущан противостояли друг другу на ринге.
Футболисты киевского Динамо Никита Бурда и Георгий Бущан провели совместную тренировку в боксерском зале.
Игроки не только выполняли общие физические упражнение, но и вышли друг против друга на ринг.
Напомним, что в предыдущем матче Динамо сыграло вничью против Славии в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. На нашем сайте доступны видео голов и обзор поединка.
Для улучшения результативности киевляне подписали нападающего Днепра Владислава Супрягу.
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