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Игроки Динамо провели тренировку в боксерском зале

Комментариев: 1
Бурда и Бущан противостояли друг другу на ринге.
Бурда и Бущан со своим тренером
Бурда и Бущан со своим тренером
Instagram.com/iegor_golub

Футболисты киевского Динамо Никита Бурда и Георгий Бущан провели совместную тренировку в боксерском зале.

Игроки не только выполняли общие физические упражнение, но и вышли друг против друга на ринг.

Напомним, что в предыдущем матче Динамо сыграло вничью против Славии в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. На нашем сайте доступны видео голов и обзор поединка.

Для улучшения результативности киевляне подписали нападающего Днепра Владислава Супрягу.

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Теги: футбол, Динамо, Никита Бурда, Георгий Бущан
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  10.08.2018, 18:38
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гость
Бурда молодец он и так жёстко локтями рубит а еще научится руками боковые нижние и разные удары пробивать то защитник он будет на все сто.
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