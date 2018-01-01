Супряга: Выбрал именно столичный клуб, потому что моя мечта сыграть за Динамо

Владислав Супряга поделился эмоциями от перехода в киевское Динамо.

Новичок киевского Динамо 18-летний Владислав Супряга рассказал, почему выбрал столичный клуб.

"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство Динамо. Я очень рад быть здесь. Для меня будет большой честью играть за такой великий клуб. Переговоры о моем переходе начались уже после выступлений на чемпионате Европы U-19.

Выбрал именно столичный клуб, потому что у меня была мечта сыграть за Динамо. У меня здесь, а также в сборной много друзей, они поздравили меня с переходом, сказали, что это правильное решение, что я здесь быстрее буду прогрессировать. Больше всего общаюсь с Цитаишвили, Миколенко, Поповым, Булецой и другими ребятами.

Хотелось бы завоевать место в стартовом составе Динамо и вместе с командой выигрывать трофеи", – отметил 18-летний Супряга в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, что контракт с Супрягой подписан на пять лет. В прошлом сезоне 18-летний нападающий провел за Днепр-1 28 матчей, забив 7 голов.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может продолжить карьеру в польском гранде.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!