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Супряга: Выбрал именно столичный клуб, потому что моя мечта сыграть за Динамо

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Владислав Супряга поделился эмоциями от перехода в киевское Динамо.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
ФК Динамо Киев

Новичок киевского Динамо 18-летний Владислав Супряга рассказал, почему выбрал столичный клуб.

"Прежде всего, хочу поблагодарить руководство Динамо. Я очень рад быть здесь. Для меня будет большой честью играть за такой великий клуб. Переговоры о моем переходе начались уже после выступлений на чемпионате Европы U-19.

Выбрал именно столичный клуб, потому что у меня была мечта сыграть за Динамо. У меня здесь, а также в сборной много друзей, они поздравили меня с переходом, сказали, что это правильное решение, что я здесь быстрее буду прогрессировать. Больше всего общаюсь с Цитаишвили, Миколенко, Поповым, Булецой и другими ребятами.

Хотелось бы завоевать место в стартовом составе Динамо и вместе с командой выигрывать трофеи", – отметил 18-летний Супряга в комментарии официальному сайту Динамо

Напомним, что контракт с Супрягой подписан на пять лет. В прошлом сезоне 18-летний нападающий провел за Днепр-1 28 матчей, забив 7 голов.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может продолжить карьеру в польском гранде.

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Теги: футбол, Динамо, Владислав Супряга
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