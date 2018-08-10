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УПЛ: Заря отправится во Львов, Десна – в Одессу

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу.
Футболисты Шахтера
Футболисты Шахтера
ФК Шахтер Донецк

В рамках очередного тура в украинской Премьер-лиге в грядущие выходные будет сыграно пять матчей. Отметим, что встреча Мариуполя и Динамо перенесена на сентябрь из-за матчей команд в еврокубках.

Пятница, 10 августа 

Олимпик – Львов 1:1

Голы: 0:1 – 68 Адамюк, 1:1 – 86 Пасич

Олимпик: Крынский – Вакуленко, Кравченко, Гришко, Зубейко – Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Пасич, Ксенз (Пасич, 72) – Дегтярев, Балашов (Трояновский, 66)

Львов: Бандура – Приймак, Воронин, Тейлор, Западня – Аугусто Бруно (Рафаэл Сабино, 46), Каленчук, Адамюк, Волошинович (Мартан, 90), Парамонов – Бруно Дуарте (Панамби, 64)

Предупреждения: Приймак (31), Гришко (61), Зубейко (77), Трояновский (82)

Удаление: Приймак (39)

Суббота, 11 августа

Шахтер – Ворскла 4:1

Голы: Марлос, 50, Степаненко, 59, Хочолава, 62, Мораес, 74 – Шарпар, 25

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 75) – Марлос, Нем (Фернандо, 69), Тайсон – Мораес (Тотовицкий, 82)

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку (Мысык, 75), Мартыненко, Ребенок – Чеснаков, Шарпар (Скляр, 67) – Кобахидзе, Габелок, Кравченко – Карека (Гиоргадзе, 79)

Предупреждения: Степаненко – Карека, Габелок

Воскресенье, 12 августа

17:00 Александрия – Арсенал-Киев
17:00 Карпаты – Заря
19:30 Черноморец – Десна

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Теги: футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
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Комментариев (2)
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