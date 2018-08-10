УПЛ: Заря одержала победу над Карпатами, Черноморец обыграл Десну

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках очередного тура в украинской Премьер-лиге в грядущие выходные будет сыграно пять матчей. Отметим, что встреча Мариуполя и Динамо перенесена на сентябрь из-за матчей команд в еврокубках.

Пятница, 10 августа

Олимпик – Львов 1:1

Голы: 0:1 – 68 Адамюк, 1:1 – 86 Пасич

Олимпик: Крынский – Вакуленко, Кравченко, Гришко, Зубейко – Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Пасич, Ксенз (Пасич, 72) – Дегтярев, Балашов (Трояновский, 66)

Львов: Бандура – Приймак, Воронин, Тейлор, Западня – Аугусто Бруно (Рафаэл Сабино, 46), Каленчук, Адамюк, Волошинович (Мартан, 90), Парамонов – Бруно Дуарте (Панамби, 64)

Предупреждения: Приймак (31), Гришко (61), Зубейко (77), Трояновский (82)

Удаление: Приймак (39)

Суббота, 11 августа

Шахтер – Ворскла 4:1

Голы: Марлос, 50, Степаненко, 59, Хочолава, 62, Мораес, 74 – Шарпар, 25

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 75) – Марлос, Нем (Фернандо, 69), Тайсон – Мораес (Тотовицкий, 82)

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку (Мысык, 75), Мартыненко, Ребенок – Чеснаков, Шарпар (Скляр, 67) – Кобахидзе, Габелок, Кравченко – Карека (Гиоргадзе, 79)

Предупреждения: Степаненко – Карека, Габелок

Воскресенье, 12 августа

Александрия — Арсенал-Киев 1:0

Голы: Цуриков, 58.

Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков — Довгий, Запорожан — Полярус (Протасов, 56), Грицук (Ковалец, 65), Задерака — А. Ситало (Пономарь, 81).

Арсенал-Киев: С. Ситало — Николич (Карась, 46), Пирис, Балта, Дубинчак — Евтоски, Ориховский (Доронин, 79) — Бушман (Семенюк, 65), Кертис, Лола – Алексеев.

Предупреждения: Запорожан, Шендрик, Пономарь, Довгий — Кертис, Ориховский, Пирис.

Карпаты — Заря 0:1

Гол: Харатин, 76.

Карпаты: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Мехремич, Лебеденко — Вербный, Гуцуляк — Мякушко (Сикан, 84), Ди Франко (Мендес, 78), Карраскаль (Варгас, 59) — Швед.

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Силас (Прийма, 49), Харатин — Караваев, Леднев (Кочергин, 63), Хомченовский — Рафаэль (Лунев, 85).

Предупреждения: Мендес, Лебеденко — Сваток, Михайличенко, Хомченовский.

Черноморец — Десна 1:0

Гол: Смирнов, 72.

Черноморец: Литовченко — Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин — Савченко (Мусолитин, 85), Смирнов — Татарков (Леонов, 90+1), Бабенко, Чорний — Диденко (Шторгин, 74).

Десна: Паст — Люлька (Банасевич, 54), Гитченко, Братков, Мостовой — А. Фаворов (Коберидзе, 82), Огиря — Д. Фаворов, Хлебас, Кисиль (Старенький, 67) – Филиппов.

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