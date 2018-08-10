УПЛ: Шахтер примет Ворсклу
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу.
В рамках очередного тура в украинской Премьер-лиге в грядущие выходные будет сыграно пять матчей. Отметим, что встреча Мариуполя и Динамо перенесена на сентябрь из-за матчей команд в еврокубках.
Пятница, 10 августа
Олимпик – Львов 1:1
Голы: 0:1 – 68 Адамюк, 1:1 – 86 Пасич.
Олимпик: Крынский – Вакуленко, Кравченко, Гришко, Зубейко – Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Пасич, Ксенз (Пасич, 72) – Дегтярев, Балашов (Трояновский, 66).
Львов: Бандура – Приймак, Воронин, Тейлор, Западня – Аугусто Бруно (Рафаэл Сабино, 46), Каленчук, Адамюк, Волошинович (Мартан, 90), Парамонов – Бруно Дуарте (Панамби, 64).
Предупреждения: Приймак (31), Гришко (61), Зубейко (77), Трояновский (82).
Удаление: Приймак (39).
Суббота, 11 августа
19:30 Шахтер – Ворскла
Воскресенье, 12 августа
17:00 Александрия – Арсенал-Киев
17:00 Карпаты – Заря
19:30 Черноморец – Десна
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