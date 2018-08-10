Официально: Супряга стал игроком Динамо
Киевское Динамо подписало форварда юношеской сборной Украины.
Нападающий Владислав Супряга стал игроком Динамо. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.
Контракт с 18-летним форвардом рассчитан на пять лет. Детали сделки не разглашаются.
В прошлом сезоне Супряга сыграл за Днепр-1 28 матчей во всех турнирах, забив 7 голов.
Ранее президент СК Днепр-1 Юрий Береза заявил, что форвард Владислав Супряга не продается, а его цена — 15 млн евро.
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