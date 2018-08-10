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Официально: Супряга стал игроком Динамо

Комментариев: 2
Киевское Динамо подписало форварда юношеской сборной Украины.
Владислав Супряга
Владислав Супряга

Нападающий Владислав Супряга стал игроком Динамо. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Контракт с 18-летним форвардом рассчитан на пять лет. Детали сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне Супряга сыграл за Днепр-1 28 матчей во всех турнирах, забив 7 голов.

Ранее президент СК Днепр-1 Юрий Береза заявил, что форвард Владислав Супряга не продается, а его цена — 15 млн евро.

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Теги: Владислав Супряга, Динамо Киев, трансфер
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.08.2018, 16:40
Оценка:  0
гость
Удачи в новом клубе!
SAId    10.08.2018, 16:06
Оценка:  0
SAId
неужели Суркис нашел 15млн евро???
П    10.08.2018, 16:43
Оценка:  0
П
Скорее Берёза проболоболил.
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