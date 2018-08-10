Официально: Супряга стал игроком Динамо

Киевское Динамо подписало форварда юношеской сборной Украины.

Нападающий Владислав Супряга стал игроком Динамо. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Контракт с 18-летним форвардом рассчитан на пять лет. Детали сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне Супряга сыграл за Днепр-1 28 матчей во всех турнирах, забив 7 голов.

Ранее президент СК Днепр-1 Юрий Береза заявил, что форвард Владислав Супряга не продается, а его цена — 15 млн евро.

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