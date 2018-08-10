Сборная Украины отказалась жить в отеле Москва
Чехи хотели поселить команду Шевченко в Москве.
Сборная Украины отказалась остановиться в отеле Москва в Чехии накануне матча Лиги Наций против местной сборной.
Сбор национальной команды начнется 2-го сентября в Киеве, а 5-го сентября сборная вылетит в Чехию.
Организаторы матча в городе Злин получили отказ украинской сборной ночевать в большом отеле под названием Москва, поэтому подопечные Андрея Шевченко будут жить в двух гостиницах поменьше.
5-го сентября сборная Украины проведет открытую тренировку в городке Угорске-Градиште, который находится в 30-ти километрах от Злина, а 6-го сентября нашей сборной предстоит поединок против Чехии.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил