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Сборная Украины отказалась жить в отеле Москва

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Чехи хотели поселить команду Шевченко в Москве.
Сборная Украины
Сборная Украины

Сборная Украины отказалась остановиться в отеле Москва в Чехии накануне матча Лиги Наций против местной сборной.

Сбор национальной команды начнется 2-го сентября в Киеве, а 5-го сентября сборная вылетит в Чехию.

Организаторы матча в городе Злин получили отказ украинской сборной ночевать в большом отеле под названием Москва, поэтому подопечные Андрея Шевченко будут жить в двух гостиницах поменьше.

5-го сентября сборная Украины проведет открытую тренировку в городке Угорске-Градиште, который находится в 30-ти километрах от Злина, а 6-го сентября нашей сборной предстоит поединок против Чехии.

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Теги: сборная Украины, Андрей Шевченко, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
apollon    10.08.2018, 14:48
Оценка:  0
apollon
рахицкий степаненко шева и остальные колорады наверное плачут сейчас что их на родину не пустили!
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