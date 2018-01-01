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Матч Мариуполь – Динамо официально перенесли на сентябрь

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Стала известна дата проведения перенесенного матча 4-го тура первенства УПЛ Мариуполь – Динамо.
Мариуполь и Динамо сыграют в сентябре
Мариуполь и Динамо сыграют в сентябре
ФК Динамо Киев

УПЛ утвердила даты проведения матчей четвертого тура первенства УПЛ и чемпионата Украины среди молодежных (U-21) команд между Мариуполем и Динамо.

Первые команды клубов сыграют между собой 26 сентября, а "молодежки" встретятся днем ранее. Время начала поединков будет утверждено дополнительно.

Напомним, матчи четвертого тура между командами Мариуполя и Динамо были перенесены из-за плотного графика выступлений приазовцев и киевлян в еврокубках.

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Теги: футбол, Динамо Киев, УПЛ, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу
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