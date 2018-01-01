Шевченко и Пятов отдали свои голоса в опросе на лучшего игрока мира

Тренер и капитан сборной Украины отдали свои голоса за лучших игрока и тренера в премии "The BEST FIFA Football Awards".

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан команды Андрей Пятов отдали свои голоса за лучших игрока и тренера в премии "The BEST FIFA Football Awards".

Шевченко назвал лучшим игроком года хавбека Реала и сборной Хорватии Луку Модрича, на втором месте расположил вингера Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, а на третьем – форварда Атлетико и сборной Франции Антуана Гризманна.

Выбор Пятова по первым двум позициям идентичен, но на третье место он поставил вингера Ливерпуля и сборной Египта Мохамеда Салаха.

В голосовании за лучшего тренера этого года Шевченко назвал лучшим Дидье Дешама, который со сборной Франции стал чемпионом мира-2018. На втором месте он разместил экс-тренера Реала Зинедина Зидана, на третьем – Пепа Гвардиолу, который с Ман Сити выиграл АПЛ в этом году.

Пятов назвал лучшим тренером Зинедина Зидана, на второе место поставил тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, а на третье – Дидье Дешама.

Церемония награждения The BEST FIFA Football Awards состоится 24 сентября в Лондоне.

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