"Горняки" традиционно сфотографировались к новому сезону.

Донецкий Шахтер провел традиционную фотосессию, приуроченную к сезону 2018/19.

В мероприятии приняли участие также болельщики донецкого клуба - четыре приглашения были разыграны среди владельцев абонементов трех последних лет.

ФОТО - ФК Шахтер

Ранее Динамо сделало официальное фото на сезон-2018/19.

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