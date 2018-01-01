Полузащитник Шахтера впервые стал отцом

Жена подарила футболисту сына.

У полузащитника Шахтера Максима Малышева пополнение в семье. Жена футболиста Мила родила сына. Мальчика назвали Максимом в честь отца. Рост малыша составил 56 см, а вес - 4 кг.

"Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Целую и люблю свою жену", - цитирует Малышева официальный сайт ФК Шахтер.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн стал отцом во второй раз.

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