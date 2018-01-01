Байер перехватил у Динамо шведского нападающего
Телин отправился в аренду в немецкий клуб.
Шведский нападающий Андерлехта Исаак Телин стал игроком леверкузенского Байера.
Игроком всерьез интересовалось киевское Динамо и была информация, что игрок даже прилетал в Киев, но в итоге футболист ушел в аренду в немецкий Байер.
В минувшем сезоне Телин выступал за Васланд-Беверен, провел 33 матча и забил 19 мячей.
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