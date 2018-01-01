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Байер перехватил у Динамо шведского нападающего

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Телин отправился в аренду в немецкий клуб.
Исаак Телин
Исаак Телин

Шведский нападающий Андерлехта Исаак Телин стал игроком леверкузенского Байера.

Игроком всерьез интересовалось киевское Динамо и была информация, что игрок даже прилетал в Киев, но в итоге футболист ушел в аренду в немецкий Байер.

В минувшем сезоне Телин выступал за Васланд-Беверен, провел 33 матча и забил 19 мячей.

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Теги: футбол, Динамо, Исаак Телин, Андерлехт
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