Байер перехватил у Динамо шведского нападающего

Телин отправился в аренду в немецкий клуб.

Шведский нападающий Андерлехта Исаак Телин стал игроком леверкузенского Байера.

Игроком всерьез интересовалось киевское Динамо и была информация, что игрок даже прилетал в Киев, но в итоге футболист ушел в аренду в немецкий Байер.

В минувшем сезоне Телин выступал за Васланд-Беверен, провел 33 матча и забил 19 мячей.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!