Президент Днепр-1: Цена Супряги – 15 млн евро, он не продается

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза заявил, что 18-летний Владислав Супряга не продается.

Президент клуба Днепр-1 Юрий Береза прокомментировал слухи о возможном переходе Владислава Супряги в Динамо, заявив, что цена форварда – 15 миллионов евро, но при это сказал, что он не продается.

"Владислав Супряга не продается! В последнее время ходит много слухов о том, что наш Влад Супряга, форвард СК Днепр-1, продан за 1 млн евро. Интернет мерцает новостями о его трансфере, и Динамо, купив его, опередило Манчестер Сити, Аякс, Лейпциг, Рома и тому подобное.

Говорят, что идут какие-то факсы, уже на счет деньги прислали или что мы подписали какие-то документы. Это все – ложь.

Хочу подчеркнуть с железной уверенностью: Супряга не продавался и не продается. А кому очень интересно, открою тайну – его цена не ниже цены реалмадридского Лунина! И это – не три, шесть или 10 млн евро. Цена Влада – 15 млн евро, а с каждым днем ​​она может расти еще на несколько сотен тысяч!

Если кто-то сможет и способен предложить именно такую ​​цену – пожалуйста, начнем переговоры. А все слухи о том, что мы его уже продали – пусть останутся догадками фейсбучних троллей", – написал Береза на страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что Владислав Супряга может перебраться в Манчестер Сити. Также 18-летний форвард попал в символическую сборную Евро-2018.

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