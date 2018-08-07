Палкин ответил Хацкевичу на слова, что Шахтер – не украинский клуб
Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал слова главного тренера Динамо Александра Хацкевича о том, что "горняки" больше бразильская команда, нежели украинская.
"Я уверен, более того, даже убежден, что Хацкевич сожалеет о сказанном. Думаю, что данное высказывание больше продиктовано его эйфорией от последней неоднозначной победы. Но футбол такая вещь: сегодня вы на коне, а завтра...
Тренер Динамо не первый сезон в Киеве и прекрасно должен знать, что Шахтер многие годы является одним из лидеров по количеству футболистов, делегируемых в различные сборные Украины.
Шахтер набрал наибольшее количество очков для нашей страны в еврокубковом рейтинге. Шахтер – единственный украинский клуб времен независимости, который завоевал престижный европейский трофей.
Хацкевич также отлично должен знать, что один из ключевых принципов европейского футбола – это толерантность и уважение. Поэтому топовые европейские клубы представлены игроками со всего мира, и там в голову никому не придет делить их на своих и чужих.
А кто забивает голы в команде – это вопрос больше тактики и философии развития клуба, а не фактор национальной принадлежности.
В связи с этим, отмечу следующее: Шахтер был, есть и всегда будет украинским клубом и мы никогда не будем (и не позволим другим) использовать национальную тематику в борьбе на футбольном поле и за его пределами", – написал Палкин на своей странице в Facebook.
Напомним, Динамо сегодня сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской Славии. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:30 по киевскому времени.
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яка така "неоднозначна перемога"?))
український клуб? ага... коли дивлюсь як рАкітський співає гімн... чи хоча б кладе руку на серце так і бачу усю "українскість" клубу..
мовчав би вже...