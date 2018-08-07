Палкин ответил Хацкевичу на слова, что Шахтер – не украинский клуб

Сергей Палкин уверен, что Александр Хацкевич сожалеет о своих словах.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал слова главного тренера Динамо Александра Хацкевича о том, что "горняки" больше бразильская команда, нежели украинская.

"Я уверен, более того, даже убежден, что Хацкевич сожалеет о сказанном. Думаю, что данное высказывание больше продиктовано его эйфорией от последней неоднозначной победы. Но футбол такая вещь: сегодня вы на коне, а завтра...

Тренер Динамо не первый сезон в Киеве и прекрасно должен знать, что Шахтер многие годы является одним из лидеров по количеству футболистов, делегируемых в различные сборные Украины.

Шахтер набрал наибольшее количество очков для нашей страны в еврокубковом рейтинге. Шахтер – единственный украинский клуб времен независимости, который завоевал престижный европейский трофей.

Хацкевич также отлично должен знать, что один из ключевых принципов европейского футбола – это толерантность и уважение. Поэтому топовые европейские клубы представлены игроками со всего мира, и там в голову никому не придет делить их на своих и чужих.

А кто забивает голы в команде – это вопрос больше тактики и философии развития клуба, а не фактор национальной принадлежности.

В связи с этим, отмечу следующее: Шахтер был, есть и всегда будет украинским клубом и мы никогда не будем (и не позволим другим) использовать национальную тематику в борьбе на футбольном поле и за его пределами", – написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, Динамо сегодня сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской Славии. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:30 по киевскому времени.

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