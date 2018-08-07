Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Палкин ответил Хацкевичу на слова, что Шахтер – не украинский клуб

Комментариев: 3
Сергей Палкин уверен, что Александр Хацкевич сожалеет о своих словах.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
facebook.com/Palkin.Sergey

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал слова главного тренера Динамо Александра Хацкевича о том, что "горняки" больше бразильская команда, нежели украинская.

"Я уверен, более того, даже убежден, что Хацкевич сожалеет о сказанном. Думаю, что данное высказывание больше продиктовано его эйфорией от последней неоднозначной победы. Но футбол такая вещь: сегодня вы на коне, а завтра...

Тренер Динамо не первый сезон в Киеве и прекрасно должен знать, что Шахтер многие годы является одним из лидеров по количеству футболистов, делегируемых в различные сборные Украины.

Шахтер набрал наибольшее количество очков для нашей страны в еврокубковом рейтинге. Шахтер – единственный украинский клуб времен независимости, который завоевал престижный европейский трофей.

Хацкевич также отлично должен знать, что один из ключевых принципов европейского футбола – это толерантность и уважение. Поэтому топовые европейские клубы представлены игроками со всего мира, и там в голову никому не придет делить их на своих и чужих.

А кто забивает голы в команде – это вопрос больше тактики и философии развития клуба, а не фактор национальной принадлежности.

В связи с этим, отмечу следующее: Шахтер был, есть и всегда будет украинским клубом и мы никогда не будем (и не позволим другим) использовать национальную тематику в борьбе на футбольном поле и за его пределами", – написал Палкин на своей странице в Facebook.

Напомним, Динамо сегодня сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской Славии. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:30 по киевскому времени.

Читайте также на iSport.ua материал о том, чего нужно ожидать и остерегаться Динамо в игре со Славией. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, УПЛ, Динамо, Шахтер, Сергей Палкин, Александр Хацкевич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  07.08.2018, 16:01
Оценка:  0
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
CпасительМаккейн    07.08.2018, 15:47
Оценка:  0
CпасительМаккейн
Можно подумать мусорская ДырКа украинский клуб.
Sviat_S    07.08.2018, 15:20
Оценка:  +2
Sviat_S
ой лишенько))) де ж ці пАлкіни беруться?)))
яка така "неоднозначна перемога"?))
український клуб? ага... коли дивлюсь як рАкітський співає гімн... чи хоча б кладе руку на серце так і бачу усю "українскість" клубу..
мовчав би вже...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь