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Президент украинского клуба уволил тренера через Facebook

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После ничейного матча он сообщил наставнику, что тот уволен.
Денис Колчин
Денис Колчин
Нива В

Денис Колчин уволен с должности главного тренера винницкой Нивы.

Президент Нивы Василий Вовк после матча с Вересом, который завершился вничью 0:0, написал на своей страничке в Facebook: "Спасибо за работу, Денис Борисович! Вы уволены".

Колчин работал в Ниве с 2017-го года. В сезоне 2016/17 он был признан лучшим тренером второй лиги. Добавим, что после трех туров туров Нива имеет в своем активе 2 очка.

Ранее сообщалось, что Александр Алиев нашел себе новый клуб.

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Теги: Нива-В, чемпионат Украины
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