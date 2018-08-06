Алиев провел первую тренировку и контрольный матч за новый клуб

Александр Алиев был официально представлен в качестве игрока Мелиоратора из Бучи.

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев официально стал игроком Мелиоратора из Бучи, выступающего в высшей лиге Киевской области.

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О подписании соглашения с Алиевым сообщается на официальной страничке Мелиоратора в Facebook. Алиев будет играть под 10-м номером. 33-летний футболист провел первую тренировку в новой команде, а также принял участие в контрольном матче клуба против ДГ Шевченковское (Дениховка).

Ранее сообщалось, что украинский форвард Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев стал лучшим игроком матча и принес команде первый в истории Суперкубок Турции.

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