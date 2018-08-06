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Алиев провел первую тренировку и контрольный матч за новый клуб

Комментариев: 3
Александр Алиев был официально представлен в качестве игрока Мелиоратора из Бучи.
Александр Алиев
Александр Алиев
facebook.com/dubas.dmutro

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев официально стал игроком Мелиоратора из Бучи, выступающего в высшей лиге Киевской области.

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О подписании соглашения с Алиевым сообщается на официальной страничке Мелиоратора в Facebook. Алиев будет играть под 10-м номером. 33-летний футболист провел первую тренировку в новой команде, а также принял участие в контрольном матче клуба против ДГ Шевченковское (Дениховка).

Ранее сообщалось, что украинский форвард Акхисар Беледиеспор Евгений Селезнев стал лучшим игроком матча и принес команде первый в истории Суперкубок Турции.

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Теги: Александр Алиев, Мелиоратор, Буча, футбол
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.08.2018, 11:35
Оценка:  0
гость
Смешно
1supermen    06.08.2018, 11:11
Оценка:  0
1supermen
Ничего, зато в спорте !!!! Молодец
Peyot    06.08.2018, 11:04
Оценка:  0
Peyot
вот это уровень)
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