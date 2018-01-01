Леоненко пожелал длительной дисквалификации арбитра матча Динамо - Шахтер

Эксперт считает, что Виктор Можаровский не назначил два пенальти.

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал судейские ошибки бригады Юрия Можаровского, который, по его мнению, не назначил два пенальти в матче Динамо против Шахтера.

"Конечно, это были очень сложные эпизоды. Он моргнул два раза невовремя (смеется).

Мне интересно, сколько Можаровский получит игр дисквалификации. Я бы хотел, чтобы не четыре. Что такое четыре игры? Месяц отдохнул в отпуске и приехал. Надо больше. Это же на результат повлияло.

А если еще вдруг случайно деньги получил? Так можно отдохнуть не месяц, а пару лет, если вспомнить, какие раньше суммы судьям возили. Вопросов много", - сказал Леоненко в эфире "Великого футбола".

Напомним, Динамо минимально обыграло Шахтер в матче третьего тура чемпионата Украины.

Также после матча дал волю эмоциям и генеральный директор телеканалов Футбол 1/2, который нелицеприятно высказался о работе главного арбитра.

Смотрите видео гола и обзор матча Динамо – Шахтер.

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