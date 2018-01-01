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Леоненко пожелал длительной дисквалификации арбитра матча Динамо - Шахтер

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Эксперт считает, что Виктор Можаровский не назначил два пенальти.
Виктор Можаровский
Виктор Можаровский
Олег Батрак, iSport.ua

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал судейские ошибки бригады Юрия Можаровского, который, по его мнению, не назначил два пенальти в матче Динамо против Шахтера.

"Конечно, это были очень сложные эпизоды. Он моргнул два раза невовремя (смеется).

Мне интересно, сколько Можаровский получит игр дисквалификации. Я бы хотел, чтобы не четыре. Что такое четыре игры? Месяц отдохнул в отпуске и приехал. Надо больше. Это же на результат повлияло.

А если еще вдруг случайно деньги получил? Так можно отдохнуть не месяц, а пару лет, если вспомнить, какие раньше суммы судьям возили. Вопросов много", - сказал Леоненко в эфире "Великого футбола".

Напомним, Динамо минимально обыграло Шахтер в матче третьего тура чемпионата Украины.

Также после матча дал волю эмоциям и генеральный директор телеканалов Футбол 1/2, который нелицеприятно высказался о работе главного арбитра.

Смотрите видео гола и обзор матча Динамо – Шахтер.  

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Теги: Динамо Киев, Шахтер, чемпионат Украины, Виктор Леоненко
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