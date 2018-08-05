Алиев нашел себе новый клуб

Бывший футболист Динамо будет играть в чемпионате Киевской области.

Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев будет выступать в команде Мелиоратор из Бучи, которая играет в высшей лиге Киевской области. В данный момент Мелиоратор занимает 11-е место в турнирной таблице лиги.

Ранее Алиев был играющим тренером футбольного клуба Хмельницкий, но покинул команду после череды неудач.

Ранее сообщалось, что Артемом Милевским интересуются клубы из Бельгии и России.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!