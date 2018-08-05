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Алиев нашел себе новый клуб

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Бывший футболист Динамо будет играть в чемпионате Киевской области.
Александр Алиев
Александр Алиев

Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев будет выступать в команде Мелиоратор из Бучи, которая играет в высшей лиге Киевской области. В данный момент Мелиоратор занимает 11-е место в турнирной таблице лиги.

Ранее Алиев был играющим тренером футбольного клуба Хмельницкий, но покинул команду после череды неудач. 

Ранее сообщалось, что Артемом Милевским интересуются клубы из Бельгии и России

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Теги: Александр Алиев, Мелиоратор, Буча, Динамо
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.08.2018, 20:52
Оценка:  0
гость
))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))
Как красиво начиналось: которая играет в высшей лиге............................. .. Киевской области
))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))
Лох, баран и дебил - пропил свою долю
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