Алиев нашел себе новый клуб
Бывший футболист Динамо будет играть в чемпионате Киевской области.
Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев будет выступать в команде Мелиоратор из Бучи, которая играет в высшей лиге Киевской области. В данный момент Мелиоратор занимает 11-е место в турнирной таблице лиги.
Ранее Алиев был играющим тренером футбольного клуба Хмельницкий, но покинул команду после череды неудач.
Ранее сообщалось, что Артемом Милевским интересуются клубы из Бельгии и России.
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Полная версия правил
Как красиво начиналось: которая играет в высшей лиге............................. .. Киевской области
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Лох, баран и дебил - пропил свою долю