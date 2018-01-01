Видео гола Шведа, после которого его еще больше захочет Динамо

Марьян Швед забил шедевр в матче против Олимпика.

В матче третьего тура чемпионата Украины, в котором Карпаты принимают Олимпик, игрок львовян Марьян Швед забил гол-шедевр.

На 36-й минуте матча Марьян сместился с правого фланга ближе к центру и мощнейшим ударом поразил дальнюю "девятку".

Добавим, что этот гол не помог Карпатам выиграть - матч завершился вничью 2:2.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовано в покупке Шведа.

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