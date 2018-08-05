Шовковский может пополнить тренерский штаб сборной Украины
Андрей Шевченко не стал отрицать факт назначения.
Бывший голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский может пополнить тренерский штаб национальной команды, сообщает zbirna.com.
Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко не стал этого отрицать, сказав: "Скоро вы все узнаете…".
Добавим, что после завершения карьеры в 2016 году в качестве тренера Шовковский нигде не работал.
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