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Шовковский может пополнить тренерский штаб сборной Украины

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Андрей Шевченко не стал отрицать факт назначения.
Александр Шовковский
Александр Шовковский

Бывший голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский может пополнить тренерский штаб национальной команды, сообщает zbirna.com.

Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко не стал этого отрицать, сказав: "Скоро вы все узнаете…".

Добавим, что после завершения карьеры в 2016 году в качестве тренера Шовковский нигде не работал.

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Теги: Александр Шовковский, сборная Украины по футболу
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