Юный украинский форвард может перебраться к Зинченко в Манчестер Сити – СМИ

Владислав Супряга из Днепр-1 заинтересовал ряд клубов после чемпионата Европы-2018.

Украинский форвард из Днепр-1 Владислав Супряга своей игрой на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет заинтересовал скаутов Манчестер Сити. Также не прочь подписать 18-летнего футболиста и киевское Динамо. Об этом сообщает ресурс Динамомания.

Отмечается, что Днепр-1 готов отпустить футболиста за более, чем 3 миллиона евро. Еще перед Евро-2018 за Супрягу именно такую сумму предлагал Аякс, однако украинский клуб отклонил предложение амстердамцев.

Напомним, что на Евро-2018 Супряга провел 4 матча и забил один гол в ворота сборной Англии. Также нападающий попал в символическую сборную чемпионата Европы по версии УЕФА.

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