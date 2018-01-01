Коваленко изменил имидж до неузнаваемости

Виктор Коваленко решился на кардинальное изменение прически.

Украинский полузащитник донецкого Шахтера Виктор Коваленко решился на кардинальную смену имиджа.

Сейчас в Украине настолько жаркая погода, что 22-летний футболист решил избавиться от волос на голове, постригшись "под ноль".

Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера провел отпуск в аннексированном Крыму

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