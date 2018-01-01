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Мораес поздравил экс-партнера по Динамо с дебютом в новом клубе

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Жуниор Мораес поздравил Дерлиса Гонсалеса, который дебютировал за Сантос.
Дерлис Гонсалес и Жуниор Мораес
Дерлис Гонсалес и Жуниор Мораес
Getty Images

Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес поддержал экс-партнера по киевскому Динамо Дерлиса Гонсалеса, который дебютировал за бразильский Сантос.

Напомним, что Динамо обменяло парагвайца на Виторо Буэно.

Мораес опубликовал в Instagram Stories видео с выходом на поле Дерлиса в футболке бразильского Сантоса.

Добавим, что Гонсалес вышел на 81-й минуте и успел заработать лишь желтую карточку, а матч против Ботафого завершился вничью – 0:0.

Ранее сообщалось, что футболисты Динамо не пожали руку Мораесу перед матчем с Шахтером, однако у директора телеканалов Футбол 1/2 есть другая версия.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в 3-м туре УПЛ. Смотри также видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

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Теги: футбол, Динамо, Сантос, Шахтер, Жуниор Мораес, Дерлис Гонсалес
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