Мораес поздравил экс-партнера по Динамо с дебютом в новом клубе
Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес поддержал экс-партнера по киевскому Динамо Дерлиса Гонсалеса, который дебютировал за бразильский Сантос.
Напомним, что Динамо обменяло парагвайца на Виторо Буэно.
Мораес опубликовал в Instagram Stories видео с выходом на поле Дерлиса в футболке бразильского Сантоса.
Добавим, что Гонсалес вышел на 81-й минуте и успел заработать лишь желтую карточку, а матч против Ботафого завершился вничью – 0:0.
Ранее сообщалось, что футболисты Динамо не пожали руку Мораесу перед матчем с Шахтером, однако у директора телеканалов Футбол 1/2 есть другая версия.
Напомним, Динамо обыграло Шахтер в 3-м туре УПЛ. Смотри также видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.
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